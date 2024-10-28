Понедельник, 28 октября, 2024
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По нацпроекту в 2024 году в Рязанской области уже отремонтировали более 66 км дорог

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Kate
Изображение от awesomecontent на Freepik

В Рязанской области продолжается реализация национального проекта «Безопасные качественные дороги». В этом году в план ремонта включено почти 144 км автодорог региона. На сегодняшний день работы завершены на 7 участках региональных дорог. Общая протяженность отремонтированных объектов составляет более 66 км. 

В нормативное состояние приведены несколько участков региональных трасс, входящих в опорную сеть дорог России. В Александро-Невском районе отремонтировано более 16 км крупной южной артерии Рязанской области — автодороги Рязань – Ряжск – Александро-Невский – Данков – Ефремов. В Касимовском районе капитально отремонтировали более 4 км автодороги Москва — Егорьевск — Тума – Касимов. Трасса связывает Московскую и Рязанскую области, а также Клепиковский и Касимовский районы.

В рамках контрактов на ремонт дорог привели к нормативу участки школьных маршрутов в Сараевском, Клепиковском, Сасовском и Кадомском районах. 

Кроме того, в текущем дорожно-строительном сезоне в перечень объектов нацпроекта было включено 20 мостов на региональных дорогах, 12 из которых на сегодняшний день введены в эксплуатацию. 

В целях повышения безопасности дорожного движения на автодорогах регионального и межмуниципального значения в этом году построят более 74 км линий искусственного электроосвещения. На сегодняшний день успешно введено в эксплуатацию 40,8 км уличного освещения.

В областном центре по нацпроекту в этом году отремонтируют дороги на 8 улицах: Энгельса, Щорса, Центральная, 5-й район в Борках, Пушкина, Татарская, Костычева (дублёр), участок от Восточной окружной по посёлку Карцево. Также к нормативу приведут мост через реку Лыбедь по улице Маяковского. Работы на всех этих участках завершатся к началу ноября. 

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