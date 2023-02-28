По итогам 2022 года на Доску Почёта Рязанской области занесут 48 жителей региона и 12 юрлиц

Состоялось заседание комиссии по рассмотрению кандидатур для занесения на Доску Почета Рязанской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

В работе приняли участие секретарь комиссии — председатель Рязанского областного союза организаций профсоюзов Инна Калашникова, заместитель министра по делам территорий и информационной политике Елена Матюхина, представители областной Думы и общественных организаций региона.

Участниками заседания были рассмотрены вопросы о начале приема предложений по кандидатурам, был определен срок приема — с 28 февраля по 15 марта 2023 года. Решение о занесении на Доску Почета принимается губернатором Рязанской области на основании представления комиссии по рассмотрению кандидатур.

По итогам 2022 года на Доску Почета Рязанской области будут занесены имена 48 жителей региона и 12 юридических лиц. Предложения по кандидатурам могут вноситься в комиссию органами государственной власти, местного самоуправления муниципальных образований, отраслевыми профсоюзами, Общественной палатой Рязанской области и юридическими лицами.

На Доску Почета будут занесены лучшие труженики и предприятия региона за заслуги и достижения в сферах экономики, культуры, искусства, науки, образования, воспитания, в спорте, охране здоровья и жизни, в укреплении законности и правопорядка, а также защите прав и свобод человека, за активную благотворительность, многолетнюю и плодотворную трудовую и общественно полезную деятельность, направленную на развитие Рязанской области.