По двум участкам ремонтируемых дорог у мэрии Рязани есть серьёзные претензии

В этом строительном сезоне ремонтируем 57 участков городских автодорог. 55 из них уже приняты или находятся на стадии приемки. Но есть 2 участка, к которым у нас серьезные претензии, — это ул. 4-я Линия и дорога в поселке Элеватор. Работы здесь ведет субподрядчик АО «Рязаньавтодор» ООО «Техстрой».

Сегодня встретилась с представителями этих организаций и активными жителями в поселке Элеватор. По контракту здесь проводится ремонт дороги протяженностью около 400 метров с устройством тротуаров и заменой бордюров. Невооруженным глазом видно, что работы сделаны плохо — на свежем дорожном покрытии уже стоят лужи. Наши специалисты пояснили — не просушено основание, асфальт нужно снимать и переделывать. Кроме того, доступность маломобильным рязанцам не обеспечена, подходы к подъездам не сделаны. А в поселке живет много пенсионеров и инвалидов!

На моих глазах, совершенно не стесняясь, субподрядчик в дождь укладывал асфальт! Такая халтура — это неуважение к людям и к администрации как заказчику! Работы не примем, пока все не переделают.