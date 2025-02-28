По делу рязанского ректора, подозреваемого во взятках, утверждено обвинительное заключение

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о взятках в отношении ректора рязанского вуза. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Сообщается, что ректор некоммерческой организации высшего образования Рязани обвиняется в тридцати эпизодах коммерческого подкупа. По версии следствия, с 2020 по 2023 год он получил взятки от 30 студентов лично. Также деньги ему передавали через посредников. За переданные средства оформлялся текущий контроль успеваемости, оказывалось содействие в сдаче зачётов, экзаменов, курсовых работ, а также прохождения государственной итоговой аттестации в виде защиты выпускной квалификационной работы без фактического обучения.

— Общая сумма полученного коммерческого подкупа составила более 2 млн рублей, — говорится в заявлении прокуратуры.

После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Октябрьский районный суд для рассмотрения по существу.