В пятницу, 2 июля, по центральным улицам Рязани проехала раритетная техника ГАИ. Свой путь четыре автомобиля и три мотоцикла начали на улице Циолковского.
После торжественного парада колонна выстроилась перед зданием ГИБДД на улице Солнечной. По словам инспектора отделения по пропаганде безопасности дорожного движения ГИБДД Валентина Росина, на выставке представлена техника из различных эпох.
На выставке также представлены два уникальных мотоцикла, которые сопровождали первых лиц государства.
Подобный парад проходит в Рязани второй раз. В этом году его приурочили к 85-летию со дня образования Госавтоинспекции.