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Пятница, 2 июля, 2021
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По центральным улицам Рязани проехала раритетная техника ГАИ

Елена Лобанова
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В пятницу, 2 июля, по центральным улицам Рязани проехала раритетная техника ГАИ. Свой путь четыре автомобиля и три мотоцикла начали на улице Циолковского. 

После торжественного парада колонна выстроилась перед зданием ГИБДД на улице Солнечной. По словам инспектора отделения по пропаганде безопасности дорожного движения ГИБДД Валентина Росина, на выставке представлена техника из различных эпох. 

— В свое время каждый автомобиль и мотоцикл был на службе. В основном, техника датируется 1970-1980-ми годами. Самый старый автомобиль использовался в 1960-х годах, — рассказал Росин.

На выставке также представлены два уникальных мотоцикла, которые сопровождали первых лиц государства. 

— Они видели как королей, так и президентов, которые приезжали в Питер на протяжении 20-ти лет. В настоящее время такого сопровождения практически нет, — рассказал реставратор Сергей Волков. 

Подобный парад проходит в Рязани второй раз. В этом году его приурочили к 85-летию со дня образования Госавтоинспекции.

  • По центральным улицам Рязани проехала раритетная техника ГАИ
  • По центральным улицам Рязани проехала раритетная техника ГАИ
  • По центральным улицам Рязани проехала раритетная техника ГАИ
  • По центральным улицам Рязани проехала раритетная техника ГАИ
  • По центральным улицам Рязани проехала раритетная техника ГАИ
  • По центральным улицам Рязани проехала раритетная техника ГАИ
  • По центральным улицам Рязани проехала раритетная техника ГАИ
  • По центральным улицам Рязани проехала раритетная техника ГАИ
  • По центральным улицам Рязани проехала раритетная техника ГАИ
  • По центральным улицам Рязани проехала раритетная техника ГАИ
  • По центральным улицам Рязани проехала раритетная техника ГАИ
  • По центральным улицам Рязани проехала раритетная техника ГАИ
  • По центральным улицам Рязани проехала раритетная техника ГАИ
  • По центральным улицам Рязани проехала раритетная техника ГАИ
  • По центральным улицам Рязани проехала раритетная техника ГАИ
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