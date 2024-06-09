ПМЭФ — 2024 — место встречи партнеров

8 июня на полях Петербургского международного экономического форума состоялось подписание соглашения между Агентством развития бизнеса Рязанской области и Союзом участников отраслей внешнеэкономической деятельности. Документ подписали директор АРБ Роман Кравчук и председатель «СОВЭД» Павел Кипарисов.

Соглашение дает возможность рязанским товаропроизводителям значительно расширить экспортную географию за счет сотрудничества с Китайской Народной Республикой, Социалистической Республикой Вьетнам, а также странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Подписанный документ затрагивает сферы торговли и экономики в части поддержки реализации совместных проектов, содействия в продвижении региональной продукции на зарубежные рынки, организации бизнес-миссий и содействии в участии в выставочных проектах и других направлениях.

Директор АРБ Роман Кравчук отметил: «Соглашение поможет расширить экспортный потенциал Рязанский области на восточные направления. Совместная работа с «СОВЭД» поможет укрепить взаимодействие в тех областях, которые представляют взаимный интерес. Уверен, компании нашего региона, чья продукция ценится и распространяется в более чем ста странах мира, привлекут внимание партнеров из Китая, Вьетнама и других стран Азиатско-Тихоокеанского региона».