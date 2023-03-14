Плотина на реке Шумка в Рязанском районе оказалась под угрозой прорыва

В Рязанском районе может прорвать плотину на реке Шумка. Об угрозе рассказал депутат Рязанской областной думы Владислав Сафронов.

Парламентарий вместе с главой Семёновского сельского поселения Иваном Хероимом срочно выехал на объект. Дорога там обустраивалась полтора года назад. По словам местных жителей, в ходе работ подрядчик повредил основание плотины.

Уже прошлым летом начали появляться проблемы. В настоящее время видна просадка верхнего слоя насыпи под бетонным основанием дороги с двух сторон в районе перелива. Это может привести к обвалу дорожного полотна и размытию плотины.

Это единственная дорога до сёл Матчино и Агарково. Кроме того, пруд глубокий — в среднем примерно 10 метров. В случае прорыва плотины затопление может затронуть и населённые пункты.

Парламентарий направил серию запросов в администрацию Рязанского района, министерство транспорта Рязанской области и министерство природопользования.

Владислав Сафронов подчеркнул, что необходимо решать вопрос оперативно: весенний паводок уже начался и неизвестно, выдержит ли его повреждённая насыпь.