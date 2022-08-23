Площади лесных пожаров в России губернаторам предписали снизить вдвое к 2030 году

Главная цель — снизить пройденные огнём расстояния вполовину по сравнению с 2021 годом. Постановление правительства опубликовано на официальном портале правовой информации.

Как пишет «Парламентская газета», у федеральных ведомств есть претензии к регионам о занижении реальных данных о возгораниях.

По данным Авиалесоохраны, в Рязанской области с начала года пожары прошли 8,88 тысячи гектаров. Сейчас огнём охвачено 180 гектаров, – написал Павел Малков в своём Telegram канале. Площадь активно горения не снижается, хотя в регион стянуты серьёзные силы.

В Рослесхозе полагают, что таких масштабов пожара можно было избежать.

«Органы лесного хозяйства Рязанской области и природных территорий упустили ситуацию с лесными пожарами и скрывали реальные площади, что не позволило вовремя нарастить федеральные силы», — процитировало сообщение ведомства РИА «Новости».

Депутат Госдумы от Рязанской области Дмитрий Кузнецов отметил, что у рязанцев накопилось много вопросов к министру природопользования Александру Новикову, в том числе по поводу наведения порядка после пожаров 2010 года.

При оценке эффективности губернаторов решили учитывать качество борьбы с пожарами: будут использовать целевые показатели ежегодного сокращения площадей лесных пожаров. Средние значения площадей возгораний в регионе с 2017 по 2021 год умножили на коэффициенты, понижающиеся каждый год. Об этом правительство сообщило 15 августа.

Самые амбициозные задачи поставили 12 субъектам, на которые приходится 95 процентов территорий, пройденных огнём. Это Якутия и Красноярский край. Для Рязанской области показатели составляют: 492,87 гектара в 2022 году, 465,49 гектара – в 2023 и 273,82 — в 2030 году.

Премьер Михаил Мишустин назвал борьбу с лесными пожарами прежде всего обязанностью региональных властей.

Нововведение даст положительный эффект, – заявил зампред думского комитета по экологии Олег Лебедев. Приоритетной задачей, по его словам, является снижение числа пожаров.