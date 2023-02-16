Площадь зелёных зон в Рязани увеличится на 8328 квадратных метров

На заседании комитета по градостроительной деятельности и землепользованию Рязанской городской Думы депутаты рассмотрели вопросы внесения изменений в Правила землепользования и застройки и Генеральный план города Рязани. Об этом сообщила пресс-служба РГД.

Депутаты одобрили предложение о внесении изменений в ПЗЗ в части изменения границ зоны многофункционального делового, общественного и коммерческого назначения, зоны озеленения специального назначения, зоны городских лесов и лесопарков в отношении территории, расположенной в районе Дягилево, квартал 5, участок 20. Это решение позволит увеличить площадь зеленых зон города на 8328 кв. м.

На заседании рассмотрели проект изменений в Генеральный план города Рязани в части дополнения схемы размещения объектов капитального строительства планируемым объектом образования «Общеобразовательная школа на 1100 мест в микрорайоне Семчино г. Рязани». Также предполагаются корректировки в Положение о порядке внесения изменений в Генеральный план города, которое приводится в соответствие с градостроительным законодательством РФ.

Кроме того, членам комитета был представлен отчет о результатах деятельности городского управления градостроительства и архитектуры за 2022 год. Во время обсуждения депутаты рекомендовали руководителю структурного подразделения уделять больше внимания вопросам расширения площади зеленых зон города и решению проблем комплексной застройки.