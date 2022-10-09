«Плевок в душу пацанам»: в Кулебаках призывают отправить на фронт сына чиновницы

Жители города Кулебаки Нижегородской области просят наказать начальника отдела культуры Светлану Новикову и члена ЛДПР Артема Веснина за оскорбления в адрес добровольца Александра Лащенкина, пишет NN.RU.

Молодой человек отправился на фронт на Украину в конце сентября. Он рассказывал о случаях побега мобилизованных, питании за свой счет и ночевке в холодном автобусе. Это не понравилась Новиковой.

«Будут иметь вас все, как модель в первом и последнем случае», – написал человек с аккаунта Новиковой в личном сообщении.

Веснин назвал солдата «забитым детдомовским мальчиком» и заявил, что тот ему «омерзителен, как и те, кто выкладывает ваши посты». Позже сослуживец парня заявил, что «все слова и высказывания в адрес Александра — это плевок в душу всем пацанам».

Вскоре возмущенные жители предложили отправить сына чиновницы на передовую, а Веснина и Новикову — привлечь за дискредитацию Вооруженных Сил России.

Оскорбившая солдата Новикова публично не извинялась. Веснин попытался это сделать в соцсетях. Сейчас женщина уже уволена, а мужчина снят с должности в ЛДПР.

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