Пятница, 18 октября, 2024
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Пленный сотрудник ТЦК: избежать мобилизации в Украине почти невозможно

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Алексей Самохин
Изображение от freepik

В Украине избежать мобилизации и скрыться от территориальных центров комплектования (ТЦК) практически невозможно, укрыться можно лишь на некоторое время, рассказал РИА Новости пленный сотрудник ТЦК Киевской области Руслан Тагеев.

«Я думаю, что укрываться можно, но ненадолго. Всё равно нужно как-то ходить в магазин, передвигаться. Если не ТЦК, то полиция остановит, проверит документы. Если ты числишься в базе, тебя направят в ТЦК для обновления данных. А во второй раз могут привезти уже в наручниках,» — объяснил он.

По словам Тагеева, он служил в броварском ТЦК с начала СВО в 2022 году до 3 сентября 2024 года. Несмотря на проблемы со здоровьем, его направили в 58-ю бригаду ВСУ на Донецком направлении для получения боевого опыта. В начале сентября 2024 года он получил приказ в рамках ротации заменить сослуживцев на передовой позиции под Покровском на Донецком направлении.

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