Пленный сотрудник ТЦК: избежать мобилизации в Украине почти невозможно

В Украине избежать мобилизации и скрыться от территориальных центров комплектования (ТЦК) практически невозможно, укрыться можно лишь на некоторое время, рассказал РИА Новости пленный сотрудник ТЦК Киевской области Руслан Тагеев.
По словам Тагеева, он служил в броварском ТЦК с начала СВО в 2022 году до 3 сентября 2024 года. Несмотря на проблемы со здоровьем, его направили в 58-ю бригаду ВСУ на Донецком направлении для получения боевого опыта. В начале сентября 2024 года он получил приказ в рамках ротации заменить сослуживцев на передовой позиции под Покровском на Донецком направлении.