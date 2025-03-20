Племенной скот начали экспортировать в страны ближнего зарубежья из Рязанской области

Впервые племенной крупный рогатый скот голштинской породы Рязанской области отправлен на экспорт в Казахстан. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия области.

Сегодня, 20 марта, скот – 101 нетель (нетель – это будущая корова) привезли на ферму ТОО «Восток» Костанайской области Республики Казахстан. Поставщик – племенное хозяйство ООО «Вакинское Агро» Рыбновского района.

В Рязанской области работают 18 племенных хозяйств по разведению крупного рогатого скота голштинской и чёрно-пёстрой пород. До 2021 года на рязанские фермы высокоудойных коров привозили преимущественно из-за рубежа. С 2022 года племенные предприятия Рязанской области вышли на такой уровень, что способны сами обеспечить потребности региона в высокопродуктивных животных, а часть продают в другие регионы. География продаж за последние четыре года – 24 российских региона, уже есть постоянные покупатели. И вот впервые состоялась экспортная поставка.

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Помимо КРС, рязанские животноводы также экспортируют и птицу яичных пород: в 2023 году суточных цыплят поставили в Азербайджан, а в 2022 году – яйцо в Грузию, Армению, Узбекистан.