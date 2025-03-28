«Планета алкоголиков» переходит в Овен: миллионы людей рискуют поддаться соблазнам

Конец марта и апрель окажутся непростыми в астрологическом плане. 29 марта произойдёт солнечное затмение, а 31 марта Нептун перейдёт в знак Овна — это случается раз в 15 лет. Кроме того, Нептун и Сатурн сблизятся в Овне — подобное соединение последний раз наблюдалось 12 тысяч лет назад. Астролог Ольга Гранкина поделилась с «Московским комсомольцем», чем для людей будут опасны ближайшие недели.

По словам эксперта, Солнечное затмение 29 марта завершает затменный коридор. Всё это происходит в период ретроградности Меркурия и Венеры. Такое положение порождает благоприятное время для завершения старых дел: проработки прошлых отношений, невыраженных чувств, финансовых обязательств и долгов. Если вам знакомы ощущения весны 1987 или 2006 годов, будьте готовы к тому, что похожие события или эмоции могут повториться. Вспомните, что происходило в вашей жизни в те периоды — как хорошее, так и сложное. Это поможет избежать прежних ошибок, отмечает Ольга Гранкина.

Сейчас многие почувствуют сильное желание заявить о себе, реализовать давние идеи или планы. Не стоит подавлять эти порывы — если желание возникло, значит, сейчас самое подходящее время для его воплощения.

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Переломный момент для России

31 марта Нептун переходит в знак Овна — впервые с 1861 года, когда в России отменили крепостное право. Такое редкое событие может принести масштабные перемены на государственном уровне, ведь переход этой планеты в огненный знак часто совпадает с переломными моментами в истории.

До конца марта Нептун остаётся в Рыбах — знаке, где его влияние особенно сильно. Эта планета управляет водой, духовностью, творчеством и иллюзиями, покровительствуя фармацевтике, нефтяной отрасли и рыболовству. Однако у Нептуна есть и теневая сторона: он связан с зависимостями.

— Есть у этой планеты тёмная сторона: она известна как «планета алкоголиков» и может усиливать этот порок. Нептун – главный покровитель алкоголиков, наркоманов, лжецов и мошенников. Именно поэтому соединение этой неоднозначной планеты с энергичным знаком Овна может стать испытанием для общества в целом и для каждого в отдельности, — предупреждает астролог.

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Теперь же его соединение с импульсивным Овном может обострить как светлые, так и тёмные проявления. Возможен рост злоупотреблений, усиление мошеннических схем и даже эскалация конфликтов, особенно связанных с контролем над морскими путями и водными ресурсами. В то же время эта конфигурация способна дать толчок новым культурным и социальным инициативам — всё зависит от того, как общество направит эту энергию. Переход Нептуна в Овен кардинально изменит коллективное сознание, перевернув привычные ориентиры и ценности. Нас ждут революционные открытия в военной сфере, медицине и химии, способные преобразить повседневную жизнь.

Особое внимание будет уделено свободе личности — это понятие обретет новый смысл. Весна станет переходным этапом, требующим внутренней готовности к переменам. Важно сохранять трезвость мышления: избегать злоупотреблений, проверять факты и дистанцироваться от недостоверной информации.

Для специалистов в области медицины, химии и оборонных технологий наступает период роста: их отрасли получат мощный импульс к развитию, а профессиональный статус значительно повысится.

Другие сферы, в которых расположение планет позволит преуспеть этой весной, – киберспорт и онлайн-соревнования. Эту сферу ждет мощный рывок. Удача ждёт тех, кто занимается благотворительностью: эта область обретет новые возможности и компетенции. Также появится множество новых благотворительных организаций.

Базовые ценности поменяются

Нептун останется в знаке Овна почти на 15 лет, до 2039 года. В этой отдаленной перспективе нас ждет очень много изменений в области религии, искусства, моды, могут даже измениться базовые ценности. Мода может удивить причудливыми головными уборами и очками. Знатоки истории могут освежить в памяти события, происходившие в нашей стране с 1860 по 1875 год: опыт, полученный два века назад, может нам снова понадобиться.

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Тем временем Нептун и Сатурн готовятся к соединению в знаке Овен, впервые за последние 12 тысяч лет, что делает эту весну особенно знаковой для человечества. Главный совет, который даёт Ольга Гранкина: пока есть несколько дней до того, как Нептун перейдет в Овен, постарайтесь провести «инвентаризацию» своих идеалов, фантазий и мечтаний, чтобы они вдруг не сыграли с вами злую шутку, когда Овен воплотит их в жизнь.