План по вводу жилья по федеральному проекту выполнен в Рязанской области на 101%

В Рязанской области по всем профильным нацпроектам в 2022 году достигнуты плановые показатели, а по некоторым из них отмечается перевыполнение. Итоги года подвели на заседании президиума Правительственной комиссии по региональному развитию в РФ под председательством Марата Хуснуллина.

В режиме ВКС в заседании участвовал губернатор Рязанской области Павел Малков. Также от нашего региона участниками заседания стали вице-губернатор Артём Бранов, министр ТЭК и ЖКХ Дмитрий Устинов и министр стройкомплекса Дмитрий Василевский.

В Рязанской области по федеральному проекту «Жильё» показатель по вводу жилья выполнен на 101%, а расселяемой площади непригодного для проживания жилищного фонда – на 118,8%.

В минувшем году по нацпроекту «Демография» завершено строительство спального корпуса на 150 мест для учреждения стационарного соцобслуживания престарелых и инвалидов в р.п. Елатьма Касимовского района.

В районе Кальное города Рязани сдана в эксплуатацию общеобразовательная школа на 1100 мест по нацпроекту «Образование». В рамках нацпроекта «Здравоохранение» в районах области построено 13 ФАПов.

В 2022 году по проекту «Формирование комфортной городской среды» в регионе благоустроено 24 общественных пространства.

Зампред российского правительства Марат Хуснуллин отметил, что 2022 год завершён с показателями стабильного роста – по основным направлениям были побиты рекорды 2021 года. Он поблагодарил регионы за работу и призвал руководителей субъектов взять под особый контроль исполнение сроков по контрактации и строительству объектов в 2023 году.