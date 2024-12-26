План «Ковер» введен во всех московских аэропортах

Прямо сейчас во всех аэропортах Москвы ввели план «Ковёр», сообщает телеграм-канал Baza.

По данным источника, он также действует в аэропорту Калуги. Обычно такие ограничения вводятся из-за угрозы атаки беспилотников, предварительно, сейчас именно такая ситуация.

Задержаны рейсы на вылет и на прилёт.

— Временные ограничения ввели на работу аэропортов Шереметьево, Домодедово, Внуково, Жуковский и Калуга для обеспечения безопасности полётов. Рейсы не принимают и не отправляют, — пишет «RT на русском».