План капремонта домов в Рязанской области на 23 сентября выполнен на 19%

Депутаты Рязанской областной Думы в понедельник, 23 сентября, на заседании комитета по экономическим вопросам обсудили ход реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Подробности сообщил сайт регионального парламента.

С докладами выступили министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Рязанской области Артем Уворвихвост, исполняющий обязанности генерального директора регионального Фонда капремонта Алексей Роготовский и начальник государственной жилищной инспекции Татьяна Тарасюк.

На заседании было отмечено, что на 2024 год запланирован капитальный ремонт 1626 конструктивных элементов, включая крыши, фасады, системы тепло- и водоснабжения, и другие. На данный момент заключены контракты на 88% объектов. Основные причины, по которым не удалось заключить договоры по ряду объектов, связаны с переносом ремонта по решению жильцов на более поздний срок или отсутствием заявок от подрядчиков.

На текущий момент работы завершены на 183 конструктивных элементах, до конца недели планируется завершить еще 216. В целом программа капремонта текущего года выполнена на 19%. Докладчики признали, что есть отставание по срокам, но заверили, что все объекты будут сданы до конца года.

В регионе ведётся разработка комплексного подхода к капремонту, при котором все виды работ на одном доме объединяются в один лот. Это, по мнению представителей Фонда и министерства, позволит закрепить за одним подрядчиком как высоко-, так и низкомаржинальные работы.

Депутаты обратили внимание на незавершенные климатозависимые работы, такие как ремонт кровли, фасадов и систем теплоснабжения. В преддверии холодов и начала отопительного сезона особенно уязвимы дома, где идет капремонт систем отопления и горячего водоснабжения. Председатель комитета по экономическим вопросам Владислав Сафронов предложил организовать совместные выезды на дома, где могут возникнуть проблемы.

Он также запросил информацию о многоквартирных домах, где капитальный ремонт систем теплоснабжения и крыш может быть не завершен к началу отопительного сезона. Сафронов отметил, что о предложении комитета доложит председателю областной Думы Аркадию Фомину.