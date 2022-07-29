Пять человек, из них трое детей, погибли в столкновении легковушки с фурой

При столкновении легкового автомобиля с фурой на Кубани погибли пять человек, сообщила пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Авария случилась 29 июля в 15.20 на автомобильной дороге Роговская-Приморско-Ахтарск в Тимашевском районе. По предварительным данным, легковой автомобиль «Форд» выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком «Мерседес Бенц».

Погибли находившиеся в легковушки жители Санкт-Петербурга — водитель, 1962 г. р., его супруга, 1967 г. р., трое детей — 7, 11, 13 лет.

По факту ДТП проводится проверка, прокуратура взяла дело на контроль.