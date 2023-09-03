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Пьяный водитель устроил смертельное ДТП на Звенигородском шоссе

7info
Фото: t.me/moscowproc

Прокуратура Москвы сообщила подробности смертельного ДТП на Звенигородском шоссе.

Ночью 3 сентября мужчина, управляя автомобилем «БМВ» X5 в состоянии алкогольного опьянения, двигался по Звенигородскому шоссе, где совершил столкновение с попутно следовавшем автомобилем «Дэу Матиз».

В результате дорожной аварии от полученных телесных повреждений 23-летний водитель автомобиля «Дэу» скончался на месте.

Действия 30-летнего мужчины подлежат квалификации по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Злоумышленник задержан, его привлечение к уголовной ответственности на контроле в прокуратуре Северо-Западного административного округа.

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