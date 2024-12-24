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Пьяный водитель сбил женщину с ребёнком в Омской области

Алексей Самохин

Пьяный водитель сбил женщину с 3-летней девочкой в Омской области и скрылся с места ДТП, сообщает пресс-служба регионального УМВД. 

Трагический инцидент произошёл сегодня утром на улице Пролетарской в поселке Марьяновка. Автомобиль ВАЗ серого цвета совершил наезд на женщину, которая везла санки с ребёнком по краю проезжей части. Водитель уехал с места происшествия.

Девочка умерла в машине скорой помощи, женщину в тяжёлом состоянии доставили в больницу. 

Силовики установили и задержали подозреваемого в наезде — местного жителя 1997 года рождения. 

— Установлено, что за рулем он находился в состоянии алкогольного опьянения: показания алкотестера составили 0,921мг/л, — говорится в сообщении полиции. 

Сейчас с задержанным работает следователь.

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