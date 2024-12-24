Пьяный водитель сбил женщину с ребёнком в Омской области

Пьяный водитель сбил женщину с 3-летней девочкой в Омской области и скрылся с места ДТП, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Трагический инцидент произошёл сегодня утром на улице Пролетарской в поселке Марьяновка. Автомобиль ВАЗ серого цвета совершил наезд на женщину, которая везла санки с ребёнком по краю проезжей части. Водитель уехал с места происшествия.
Девочка умерла в машине скорой помощи, женщину в тяжёлом состоянии доставили в больницу.
Силовики установили и задержали подозреваемого в наезде — местного жителя 1997 года рождения.
Сейчас с задержанным работает следователь.