Пьяный водитель сбил женщину с ребёнком в Омской области

Пьяный водитель сбил женщину с 3-летней девочкой в Омской области и скрылся с места ДТП, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Трагический инцидент произошёл сегодня утром на улице Пролетарской в поселке Марьяновка. Автомобиль ВАЗ серого цвета совершил наезд на женщину, которая везла санки с ребёнком по краю проезжей части. Водитель уехал с места происшествия.

Девочка умерла в машине скорой помощи, женщину в тяжёлом состоянии доставили в больницу.

Силовики установили и задержали подозреваемого в наезде — местного жителя 1997 года рождения.

— Установлено, что за рулем он находился в состоянии алкогольного опьянения: показания алкотестера составили 0,921мг/л, — говорится в сообщении полиции.

Сейчас с задержанным работает следователь.