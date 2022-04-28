Пьяный полицейский пообещал «взорвать» школу в Арзамасе

Спецслужбам пришлось проводить проверку во всех школах в Арзамасе после сообщения о «минировании» образовательных учреждений города, пишет телеграм-канал SHOT.

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Сообщается, что сигнал поступил от напившегося с горя 24-летнего водителя мобильного взвода патрульно-постовой службы. Известно, что ранее полицейский расстался с девушкой.

Он взял больничный и уехал к родителям, где стал злоупотреблять алкоголем. В итоге он позвонил в Арзамас и сообщил о «минировании» школы.

При этом злоумышленник не уточнил, на какое именно заведение «готовится атака». Вскоре молодого человека вычислили. Во время проверки документов выяснилось, что он порвал рабочее удостоверение.