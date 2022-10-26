Пьяный муж угрожал ножом жене в Рыбновском районе

Полицейским пришлось вмешаться в семейный конфликт, произошедший в селе Баграмово Рыбновского района. Подробности сообщили в УМВД по Рязанской области.

Сообщение об угрозе убийством поступило в отдел МВД по Рыбновскому району. Сотрудники полиции, прибыв на место, призвали к порядку 45-летнего местного жителя, который угрожал ножом своей супруге.

Участковый уполномоченный выяснил, что злоумышленник отмечал с друзьями своё 45-летие и вернулся домой в состоянии алкогольного опьянения. Его 50-летняя жена разговаривала с кем-то по телефону. Мужчина и ранее проявлял признаки ревности и в этот раз решил, что супруга говорит с другим мужчиной. Женщина не стала отвечать на расспросы. Подозреваемый схватил кухонный нож и стал угрожать жене убийством. 16-летний сын смог уговорить отца положить нож и лечь спать. Когда мужчина успокоился, жена обратилась в правоохранительные органы.

С агрессивным мужчиной провели профилактическую беседу о недопустимости такого поведения. Подразделение дознания ОМВД по Рыбновскому району возбудило уголовное дело по статье об угрозе убийством или причинении тяжкого вреда здоровью. Санкция предусматривает наказание в видел лишения свободы до 2 лет.

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