Юные экологи при поддержке РНПК продолжают изучать природу Мещёры

Рязанская нефтеперерабатывающая компания, дочернее общество ПАО «НК «Роснефть», организовала для воспитанников детского общественного экологического клуба «Хозяин Мещёры» экспедицию в Окский заповедник. Юные экологи провели здесь неделю. За это время они не только получили новые знания, но и заметно помогли благоустроить территорию заповедника. В учебно-волонтерском практикуме приняли участие более 35 человек в рамках программы РНПК по корпоративному добровольчеству.

Под руководством учёных и педагогов школьники пропололи территорию дендрария, вырубили березовую и хмелевую поросль на территории обитания краснокнижных журавлей. Благоустроили дети и пешеходные и подъездные дорожки: замостили кирпичом, отсыпали песком и опилками. Наиболее сильные помогли залить цементные полы в подсобном помещении Музея природы.

Как отметил один из руководителей клуба «Хозяин Мещёры», эта работа была рассчитана на крепких мужчин. Но выпускники клуба 2016 и 2018 годов, также участвовавшие в экспедиции, помогли справиться с этой задачей.

Выездной практикум позволил ребятам и отдохнуть на природе, и приобрести полезный опыт, и найти новых друзей. И, если старшие ребята приехали по большей части как волонтёры, желающие помочь заповеднику, то младшие воспитанники клуба приехали за новыми знаниями. Дети посетили занятия по биоиндикации, зоологии, гидробиологии. Вместе со старшими товарищами они ходили в походы по экотропам к местам обитания бобров и барсуков, на озеро Святое, побывали в этнографическом музее в селе Орехово. Дети жили в палаточном городке на берегу реки Пра и могли ежедневно наблюдали за жизнью зверей.

– Общение с природой доставляет удовольствие и щекочет нервы, – поделились впечатлениями участники экспедиции. – Над лагерем постоянно кружили коршуны в поисках еды, ночью к лагерю приходила енотовидная собака, днём – лиса. За мостом, всего в 300 метрах пробегал волк, и мы видели его следы. Бесчисленные следы пребывания кабанов и лосей всего в 500 метрах от стоянки говорят, что это заповедник, дикая глушь, и люди здесь гости, а дикие животные – хозяева.

С практикума дети вернулись довольные, с чувством выполненного долга и с желанием вернуться в заповедник ещё не раз.

Поддержка экспедиции для школьников стала очередным мероприятием АО «РНПК» в рамках реализации. Компания поддерживает инициативы хозяев Мещёры с 2011 года. За это время было проведено большое количество мероприятий по экологическому воспитанию школьников и сохранению памяти знаменитых земляков. В 2019 году при поддержке АО «РНПК» школьники побывали в Российском музее леса в Москве, где познакомились с историей лесопользования, растениями и животными лесных местообитаний, современными лесами и лесным хозяйством России. 50 юных исследователей и защитников природы смогли принять участие в научно-практической конференции «Мой исследовательский проект».

В апреле при поддержке РНПК в Рыбновском районе совместными усилиями высадили более 3,5 тысяч саженцев ели. Ребята изучили флору и фауну реки Проня, а свои наблюдения направили специалистам кафедры биологии и географии Рязанского государственного университета.