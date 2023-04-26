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Среда, 26 апреля, 2023

Певица Наталия Власова находится в реанимации после операции на сердце — StarHit

Наталия Власова, фото: vk.com/vlasova_ru
Наталия Власова, фото: vk.com/vlasova_ru

Издание StarHit сообщило о серьёзных проблемах со здоровьем у Наталии Власовой. Певица, известная по хиту «Я у твоих ног», находится в реанимации после операции на сердце.

В выходные во время концерта в московском ресторане исполнительница почувствовала себя плохо. Позднее выяснилось, что у неё проблемы с сердцем, ранее медики поставили диагноз «ишемия». 

Вечером понедельника Наталию ввели в кому, ночью провели сложную операцию на сердце — коронарное шунтирование, сообщает StarHit, ссылаясь на источник в клинике.

Во время операции врачи остановили сердце певицы, из-за чего у пациентки упало кровяное давление, перестали работать почки. Это осложнение. 

Сейчас Власова в реанимации, в медикаментозной коме. Медики используют препараты для поднятия давления. 

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