Петербуржец разбил банку сметаны о голову кассира после просьбы надеть маску

Накануне кассир в супермаркете «Верный» на Ярославском проспекте в Петербурге стал жертвой нападения, пишет Telegram-канал SHOT.

В Сети появилась видеозапись с места событий. На кадрах видно, как покупатель выкладывает продукты на кассовую ленту. В какой-то момент мужчина схватил упаковку сметаны и разбил ее о голову ничего не подозревающего кассира.

Выяснилось, что работник магазина просто попросил гостя надеть медицинскую маску.

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Известно, что пострадавший отделался ссадинами, а неадекват скрылся до приезда полиции.