Воскресенье, 5 марта, 2023
powder

Петербургский бизнесмен проснулся в отеле рядом с трупом жены

На главнуюНовости мира

Бизнесмен из Петербурга проснулся в отеле DoubleTree by Hilton на Ленинградском шоссе в Москве рядом с трупом жены, сообщил телеграм-канал Mash.

Мужчина также нашел записку от неизвестного.

«Не смог Вас разбудить. Спасибо за вечер», – говорилось в ней.

Сообщается, что супруг проснулся с похмельем и амнезией. По его словам, жена была здорова, никаких хронических заболеваний. При этом на теле отсутствовали раны и царапины.

Сотрудники правоохранительных органов увидели на камерах наблюдения, что неизвестный вместе с супругами закрывается в номере и выходит один спустя пять часов. Его разыскивают.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации