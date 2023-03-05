Бизнесмен из Петербурга проснулся в отеле DoubleTree by Hilton на Ленинградском шоссе в Москве рядом с трупом жены, сообщил телеграм-канал Mash.

Мужчина также нашел записку от неизвестного.

«Не смог Вас разбудить. Спасибо за вечер», – говорилось в ней.

Сообщается, что супруг проснулся с похмельем и амнезией. По его словам, жена была здорова, никаких хронических заболеваний. При этом на теле отсутствовали раны и царапины.

Сотрудники правоохранительных органов увидели на камерах наблюдения, что неизвестный вместе с супругами закрывается в номере и выходит один спустя пять часов. Его разыскивают.