Песков высказался о новой мобилизации в России

Новая волна мобилизации в России не обсуждается, рассказал ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Журналисты задали вопрос Пескову во время Восточного экономического форума. Ответ был предельно ясным: «обсуждений таких не ведется».

Частичная мобилизация была объявлена в России в 2022 году, чтобы обеспечить войска, принимающие участие в СВО. После этого стали более активно заключаться контракты на военную службу.

По информации Дмитрия Медведева, с начала 2024 года контракты заключили порядка 190 тысяч граждан страны.