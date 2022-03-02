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Среда, 2 марта, 2022

Песков: власти примут меры по поддержке россиян и минимизации роста безработицы

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Песков: власти примут меры по поддержке россиян и минимизации роста безработицы

7info

Власти России примут меры по поддержке россиян и минимизации роста безработицы, сообщил 2 марта пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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По словам Пескова, экономика страны испытывает серьезные удары, но запас прочности есть.

— На ногах устоим, — пообещал пресс-секретарь.

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