Песков: власти примут меры по поддержке россиян и минимизации роста безработицы

Власти России примут меры по поддержке россиян и минимизации роста безработицы, сообщил 2 марта пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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По словам Пескова, экономика страны испытывает серьезные удары, но запас прочности есть.
Власти России примут меры по поддержке россиян и минимизации роста безработицы, сообщил 2 марта пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По словам Пескова, экономика страны испытывает серьезные удары, но запас прочности есть.
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