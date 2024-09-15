Воскресенье, 15 сентября, 2024

Песков: Россия рассматривает жесткие варианты ответа на действия Запада

Автор: Алексей Самохин

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Изображение сгенерировано ИИ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину прокомментировал возможные ответные действия Москвы на провокации Запада. Об этом пишет «Московский комсомолец». 

Песков отметил, что президент Владимир Путин всегда аккуратен в выборе ответных мер, но подчеркнул, что в случае эскалации конфликта с Западом Россия будет вынуждена реагировать на возникающие угрозы.

Пресс-секретарь указал на активное обсуждение экспертами различных вариантов ответных действий, включая жесткие меры. В частности, он упомянул позицию эксперта-международника Сергея Караганова, который высказывался о превентивном ядерном ударе для устрашения потенциальных противников России.

Песков добавил, что на данный момент обсуждений достаточно, но конкретных решений пока не принято.

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