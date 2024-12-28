Песков: площадками для переговоров с Украиной могут стать нейтральные страны

Площадкой для переговоров России и Украины могут стать страны, которые занимают нейтральную позицию и поддерживают диалог как с Москвой, так и с Киевом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил журналистам, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время их встречи поднимал тему урегулирования конфликта на Украине. Глава государства также отметил, что Россия не возражает против того, чтобы Словакия выступила в роли переговорной площадки.

«Разумеется, речь может идти о странах, которые сохраняют нейтралитет и ведут равноправный диалог с обеими сторонами — и с Киевом, и с Москвой. Таких стран достаточно много», — сказал Песков, отвечая на вопрос о возможных предложениях по площадкам для переговоров, которые Россия могла бы рассмотреть. Об этом пишет РИА Новости.