Понедельник, 30 сентября, 2024

Песчаная буря добралась до Рязани

Автор: Валерия Мединская

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30 сентября до Рязани добралась песчаная буря, которую обещали метеорологи. В соцсетях рязанцы публикуют снимки с долетевших до города частиц пыли. Песчаные разводы они обнаружили на автомобилях.

— Ветер всё же донёс до Рязани частицы пылевых бурь с юга, — говорится в посте РЯЗИНФОРМБЮРО.

Ранее сообщалось, что до Центральной России и Черноземья может дойти пылевая буря, которая бушует на юге страны. Там скорость ветра достигает 16-28 м/с, а порывы поднимают с земли частицы песка и почвы. В зоне бурь серьёзно снижается видимость, опасное погодное явление охватило Ростовскую, юг Волгоградской, Астраханскую области, Калмыкию и Дагестан.

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