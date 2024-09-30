Понедельник, 30 сентября, 2024

Мощный воздушный поток на скорости 100 км/ч принесёт песчаную бурю в Рязань

Автор: Валерия Мединская

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Изображение от mamewmy на Freepik

В Рязанской области может начаться песчаная буря. Причина этому — действие мощного воздушного фронта, передают «Метеоновости».

Пыльные бури сейчас бушуют на юге России. Там сформировалась зона противостояния циклона и антициклона. Скорость ветра достигает 16-28 м/с, порывы поднимают с земли частицы песка и почвы. В зоне пыльных бурь серьёзно снижается видимость, опасное погодное явление охватило Ростовскую, юг Волгоградской, Астраханскую области, Калмыкию и Дагестан.

Синоптики передают, что сильные штормовые ветры сохранятся в начале недели. Шлейф песка может добраться до отдельных районов Черноземья и Центральной России. Воздушный поток в нижнем пограничном слое атмосферы на скорости 70–100 км/ч может донести частицы песка в том числе до Рязанской области.

Под удар фронта могут также попасть Курская, Белгородская, Орловская, Липецкая, Нижегородская области, а также Донбасс.

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