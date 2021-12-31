Первый выпуск программы «Время» и распад Чехословакии: что произошло 1 января

7info представляет обзор событий разных лет, произошедших 1 января.

В России введён Юлианский календарь

В декабре 7208 года Пётр I подписал указ о введении нового начала года и нового летоисчисления. Таким образом, начало года стало приходиться на 1 января, а летосчисление начали от Рождества Христова.

Год 1699-й, таким образом, оказался для России самым коротким. Он длился всег четыре месяца – с сентября по декабрь.

Реклама

Кстати, точность Юлианского календаря невысока, и каждый 128 лет при его использовании накапливается дполнительный день. Именно поэтому все европейские страны перешли на григорианский календарь. В России его начали использовать в 1918 году с поправкой в 13 суток. Её мы можем заметить при датировке по старому и новому стилю.

Открыт астероид Церера, позднее признанный карликовой планетой

Вечером 1 января 1801 года итальянский астроном Джузеппе Пьяцци открыл космический объект, названный Церерой в честь богини плодородия. Долгое время звёздное тело причисляли то к астероидам, то к планетам.

В 2006 году Международный астрономический союз причислил Цереру к карликовым планетам.

Вышла в свет программа «Время»

1 января 1968 года на центральном телевидении СССР впервые показали программу «Время». Первыми её ведущими стали Нонна Бодрова, Аза Лихитченко, Игорь Кириллов и Анна Шатилова.

Программа «Время» в векторе политики государства освещала события, происходившие как на территории СССР, так и в других странах, новости культуры, спорта, погоду. До 1991 года имела корреспондентские бюро в более чем 40 странах мира.

В качестве музыкальном темы заставки была выбрана мелодия «Время, вперёд!» Георгия Свиридова.

Распад Чехословакии

С 1 января 1993 года перестало существовать государство Чехословакция.

После падения коммунистического режима страна мирным путём распалась на два независимых государства (Чешскую республику и Словацкую республику) и оформила это документально – произошёл так называемый «бархатный развод» (по аналогии с «бархатной революцией»). Бархатным он был назван по причине своей бескровности. Переговоры о разделении страны (по мнению политиков, принимавших в них участие) были очень корректны, шли спокойно и серьёзно.