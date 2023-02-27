Понедельник, 27 февраля, 2023
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Первый день весны 1 марта: приметы и что ни в коем случае нельзя делать

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С давних пор начало весны – радостное и долгожданное событие. Наши предки встречали весну различными обрядами, потому что она символизирует возрождение природы.

Какие традиции существуют для первого дня весны?

Ещё в дохристианский период люди верили, что солнце первого дня весны даёт возможность зачать и выносить здорового и крепкого ребёнка. Считалось, что сам Ярила посылает свою благодать. Поэтому женщины старались не пропустить рассвет и, если в течение дня светило солнце, много гуляли под ним.

Повитухи в первый день весны вносили в избу полуденный снег и омывали им руки. Этот обряд символизировал чистоту.

Хорошая примета, если в ночь на 1 марта выпадал снег. К хорошему урожаю летом – дневной снегопад.

Густой туман в первый день весны сулит ненастное и мокрое лето. Паводок в первый день весны – примета к нашествию грызунов и насекомых на поля.

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