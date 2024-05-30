Первые участники программы «Время Героев» начали обучение

Первые участники президентской программы «Время Героев» начали получать управленческое образование в магистратуре.

В первом потоке – 83 человека. Их ожидает 4 модуля, в которых они изучат структуру системы государственного управления, её функции, механизмы работы, нормативное обеспечение и особенности, которые необходимо учитывать на госслужбе. Также в программе – овладение управленческими инструментами: стратегическим, проектным управлением, управлением процессами и бережливыми технологиями, а также развитием кадров и талантов.

Перед участниками уже выступил заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации Максим Орешкин с лекцией на тему «Новые цели и драйверы роста российской экономики». Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров рассказал о России в современном мире. Лекция мэра Москвы Сергея Собянина называлась «Москва – прочный тыл армии России». Помощник Президента Российской Федерации Владимир Мединский рассказал об «Уроках истории для будущего России».

Также перед слушателями выступили журналист и телеведущий Владимир Соловьев, профессор МГИМО полковник Службы внешней разведки в отставке Андрей Безруков и председатель Государственного фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

Напомним, одним из участников первого потока программы стал рязанец, Герой России Владислав Головин.

Следующий поток обучающихся стартует уже скоро – отбор продолжается. Бойцы, которые зарегистрировались на программу, но пока задействованы в выполнении боевых задач, смогут пройти тестирование во время отпуска в пунктах оценки в 45 городах страны. Каждый участник отбора, успешно завершивший тестирование, получит возможность пройти обучение, которое соответствует его компетенциям.

Напомним, «Время героев» – это программа развития для участников специальной военной операции. Она реализуется по поручению Президента России Владимира Путина Высшей школой государственного управления РАНХиГС на базе Мастерской управления «Сенеж».

Фото: пресс-служба проекта «Время героев»