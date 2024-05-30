Четверг, 30 мая, 2024

Первые участники программы «Время Героев» начали обучение

Автор: 7info

Опубликовано

Фото: пресс-служба проекта «Время героев»

Первые участники президентской программы «Время Героев» начали получать управленческое образование в магистратуре.

В первом потоке – 83 человека. Их ожидает 4 модуля, в которых они изучат структуру системы государственного управления, её функции, механизмы работы, нормативное обеспечение и особенности, которые необходимо учитывать на госслужбе. Также в программе – овладение управленческими инструментами: стратегическим, проектным управлением, управлением процессами и бережливыми технологиями, а также развитием кадров и талантов.

Перед участниками уже выступил заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации Максим Орешкин с лекцией на тему «Новые цели и драйверы роста российской экономики». Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров рассказал о России в современном мире. Лекция мэра Москвы Сергея Собянина называлась «Москва – прочный тыл армии России». Помощник Президента Российской Федерации Владимир Мединский рассказал об «Уроках истории для будущего России».

Также перед слушателями выступили журналист и телеведущий Владимир Соловьев, профессор МГИМО полковник Службы внешней разведки в отставке Андрей Безруков и председатель Государственного фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

Напомним, одним из участников первого потока программы стал рязанец, Герой России Владислав Головин.

Следующий поток обучающихся стартует уже скоро – отбор продолжается. Бойцы, которые зарегистрировались на программу, но пока задействованы в выполнении боевых задач, смогут пройти тестирование во время отпуска в пунктах оценки в 45 городах страны. Каждый участник отбора, успешно завершивший тестирование, получит возможность пройти обучение, которое соответствует его компетенциям.

Напомним, «Время героев» – это программа развития для участников специальной военной операции. Она реализуется по поручению Президента России Владимира Путина Высшей школой государственного управления РАНХиГС на базе Мастерской управления «Сенеж».

Первые участники программы «Время Героев» начали обучение
Первые участники программы «Время Героев» начали обучение
Первые участники программы «Время Героев» начали обучение
Первые участники программы «Время Героев» начали обучение

Фото: пресс-служба проекта «Время героев»

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