Четверг, 26 января, 2023
7info

Первое в России первичное отделение Движения Первых в частной школе открыли в Рязанской области

На главнуюНовости Рязани

В загородной частной школе «Школе 360» в Рязани появилось первое в стране первичное отделение Российского движения детей и молодежи «Движение Первых», открытое на базе частного образовательного учреждения.

Сегодня в Школе 360 прошло заседание Совет первичного отделения, на котором выбрали председателя и секретаря, определили основные направления деятельности: труд, патриотизм, волонтерство, ЗОЖ, экология и туризм. В Совет первичного отделения школы вошли не только учащиеся и педагоги, но и родители.

В открытии участвовала Председатель совета регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» Рязанской области Татьяна Косачева и делегаты первого Съезда. Они рассказали о миссии, направлениях работы и возможностях нового Движения.

Первое в России первичное отделение Движения Первых в частной школе открыли в Рязанской области
Первое в России первичное отделение Движения Первых в частной школе открыли в Рязанской области

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации