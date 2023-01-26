Первое в России первичное отделение Движения Первых в частной школе открыли в Рязанской области

В загородной частной школе «Школе 360» в Рязани появилось первое в стране первичное отделение Российского движения детей и молодежи «Движение Первых», открытое на базе частного образовательного учреждения.

Сегодня в Школе 360 прошло заседание Совет первичного отделения, на котором выбрали председателя и секретаря, определили основные направления деятельности: труд, патриотизм, волонтерство, ЗОЖ, экология и туризм. В Совет первичного отделения школы вошли не только учащиеся и педагоги, но и родители.

В открытии участвовала Председатель совета регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» Рязанской области Татьяна Косачева и делегаты первого Съезда. Они рассказали о миссии, направлениях работы и возможностях нового Движения.