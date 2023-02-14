Первичное отделение «Движения Первых» открылось в Рязанском госуниверситете

В Рязанском государственном университете имени С.А. Есенина торжественно открылась первичная ячейка Российского движения детей и молодежи «Движение Первых». Об этом сообщает минобразования региона.

В церемонии участвовали глава областного минобра Ольга Щетинкина, председатель регионального отделения «Движение Первых» Татьяна Косачёва, и.о. ректора университета Игорь Мурог, а также преподаватели, нынешние и будущие студенты.

Ольга Щетинкина от имени Павла Малкова приветствовала собравшихся и отметила, что движение объединяет не только участников, но и их наставников. Татьяна Косачёва подчеркнула отличную образовательную и методическую базу, а также опытный профессорско-преподавательский состав университета.

Основные направления работы первичного отделения «Движения Первых» в РГУ:

образование и знания «Учись и познавай!»,

труд, профессия и своё дело «Найди призвание!»,

волонтёрство и добровольчество «Благо твори!»,

здоровый образ жизни «Будь здоров!»,

спорт «Достигай и побеждай!»,

медиа и коммуникации «Расскажи о главном!»,

экология и охрана природы «Береги планету!»

Российское движение детей и молодёжи создано по инициативе Владимира Путина. Деятельность объединения направлена на организацию досуга, создание возможностей для всестороннего развития и самореализации, а также профессиональную ориентацию детей и молодёжи.