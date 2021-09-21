Пермский стрелок открыл огонь по автомобилям до атаки на университет

В Сети появилась запись с видеорегистратора, на которой видно, как Тимур Бекмансуров обстрелял проезжающие мимо автомобили за несколько минут до нападения на ПГНИУ. Видео опубликовано в сообществе ВКонтакте «Что случилось? | Казань | Татарстан».

На кадрах видно, как парень ведёт огонь по проезжающим машинам. Один из выстрелов пришёлся прямо в лобовое стекло. К счастью, с водителем ничего не случилось.

Напомним, 20 сентября в Пермском государственном национальном исследовательском университете 18-летний Тимур Бекмансуров открыл огонь по находившимся внутри людям. По последним данным, 6 человек погибло, ещё 28 пострадали.