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Среда, 12 мая, 2021
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Перевозчиков призвали начислять бонусы привившимся от COVID

7info7
Изображение Angelo Esslinger с сайта Pixabay
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Общероссийское объединение пассажиров (ОПП) предложило Минтрансу рекомендовать транспортным компаниям простимулировать население более активно прививаться от COVID-19, используя программы лояльности.

Так, крупнейшим транспортным компаниям — РЖД, «Аэрофлоту», S7 Airlines, «Уральским авиалиниям», Utair, «Яндекс.Такси», «Яндекс.Драйв», «Ситимобил», «Делимобиль» и BelkaCar предлагается начислять привившимся этим летом (с 25 мая по 25 августа) пассажирам бонусы, мили или виртуальные деньги — от 500 до 5 тыс. рублей в денежном эквиваленте.

Об этом говорится в письме председателя ООП Ильи Зотова в адрес главы Минтранса Виталия Савельева. С документом ознакомились «Известия».

К запуску такой акции уже готовится S7 Airlines, сказал «Известиям» источник, близкий к Минтрансу.

Представитель Минтранса сообщил «Известиям», что обращение поступило в ведомство и находится на рассмотрении.

Инициатива должна простимулировать россиян прививаться, снизить риски «третьей волны» и ускорить открытие границ с другими государствами, следует из письма.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Или мили: за прививку от COVID авиапассажирам предложили начислять бонусы

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