Пересадку сердца впервые провели в Волгоградской области

Две операции по пересадке сердца впервые провели в волгоградском филиале Центра трансплантологии и искусственных органов им. академика В.И.Шумакова, сообщает в среду пресс-службе администрации региона.

По информации ведомства, в среду губернатор Волгоградской области навестил двух пациентов филиала Центра трансплантологии и искусственных органов им. академика В.И.Шумакова в Волжском, которым недавно были сделаны операции по пересадке сердца.

«Выполнены две первые сложнейшие операции по пересадке сердца, на следующей неделе предстоит ещё одна. Теперь задача — развитие в регионе мощной трансплантационной программы аналогично московской», — цитирует в сообщении администрация слова директора Национального центра трансплантологии и искусственных органов Сергея Готье.

Отмечается, что операция спасла жизнь 52-летнему жителю Еланского района, который перенес обширный инфаркт миокарда и серию операций, а также 55-летнему мужчине из города Фролово.

Ранее сообщалось, что открытие первого и единственного филиала Центра трансплантологии имени Шумакова в Волжском состоялось в июне 2020 года. Медучреждение рассчитано на 150 пациентов, здесь 11 операционных и 12 реанимационных коек, диализные залы на 20 мест. При центре работают поликлиника и пансионат для иногородних, а также центр реабилитации для пациентов после трансплантации.