Перемены в середине сентября ждут представителей двух знаков зодиака

Середина сентября 2022 года станет поворотной в судьбе двух знаков зодиака. К таким выводам пришёл известный российский астролог Павел Глоба.

Интересный поворот в сфере работы ожидает Раков. Начальство наконец-то обратит внимание на их старания и вознаградит по достоинству либо прибавкой к окладу, либо повышением. Есть вероятность, что придётся сменить сферу деятельности, но волноваться насчёт этого не стоит. Для Раков нет ничего невозможного, новые обязанности и требования им удастся усвоить очень быстро.

В середине сентября изменится жизнь Водолеев. Причём изменений нужно ждать в семье. Близкие люди представителей этого знака преподнесут им массу сюрпризов, причём не всегда приятных. Главный совет от Павла Глобы – понять и принять решения своих родственников. В противном случае есть шанс кардинально испортить отношения.