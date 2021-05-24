Пензенским погорельцам перестали платить компенсацию

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Жители Пензенской области спросили у врио губернатора Олега Мельниченко в Instagram, почему в регионе перестали выплачивать компенсации погорельцам.

Выяснилось, что виной всему прекращение действия постановления экс-губернатора Ивана Белозерцева. Согласно документу, пензенцы получали единовременную выплату в 150 000 рублей.

«А как быть семьям в 2021 году?» – задалась вопросом местная жительница.

Женщина уточнила, что социальное управление отказывает в выплате матпомощи при утрате жилого помещения.

В региональном министерстве труда отметили, что ведомство и правительство области рассматривают вопрос о предоставлении в 2021 году меры поддержки за счет средств бюджета.