Пензенским погорельцам перестали платить компенсацию

Жители Пензенской области спросили у врио губернатора Олега Мельниченко в Instagram, почему в регионе перестали выплачивать компенсации погорельцам.
Выяснилось, что виной всему прекращение действия постановления экс-губернатора Ивана Белозерцева. Согласно документу, пензенцы получали единовременную выплату в 150 000 рублей.
«А как быть семьям в 2021 году?» – задалась вопросом местная жительница.
Женщина уточнила, что социальное управление отказывает в выплате матпомощи при утрате жилого помещения.
В региональном министерстве труда отметили, что ведомство и правительство области рассматривают вопрос о предоставлении в 2021 году меры поддержки за счет средств бюджета.