Жители Пензы обратили внимание на странные вспышки на улицах города вечером в среду, 8 марта.

Кадры с места событий опубликованы в группе «Пенза live» в социальной сети «ВКонтакте».

«Какие-то странные вспышки в районе Терновского моста примерно в 23.30. Кто-нибудь знает, что это было?» – задалась вопросом автор одного из роликов.

На видео запечатлены яркие и частые вспышки. Одна из горожанок пояснили, что никакими звуками прерывистое свечение не сопровождалось.

Аналогичную картину наблюдали в районе ЦНТИ и со стороны Западной Поляны.