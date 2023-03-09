Четверг, 9 марта, 2023
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Пензенцы показали странные вспышки на улицах города

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Жители Пензы обратили внимание на странные вспышки на улицах города вечером в среду, 8 марта.

Кадры с места событий опубликованы в группе «Пенза live» в социальной сети «ВКонтакте».

 

«Какие-то странные вспышки в районе Терновского моста примерно в 23.30. Кто-нибудь знает, что это было?» – задалась вопросом автор одного из роликов.

На видео запечатлены яркие и частые вспышки. Одна из горожанок пояснили, что никакими звуками прерывистое свечение не сопровождалось.

Аналогичную картину наблюдали в районе ЦНТИ и со стороны Западной Поляны.

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