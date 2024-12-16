Понедельник, 16 декабря, 2024
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Пенсионерка из Москвы отдала мошенникам 146 млн рублей

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Алексей Самохин
рубли
Изображение Evgeny GoTown.ru с сайта Pixabay

146 миллионов рублей отдала мошенникам пенсионерка из Москвы. Бабушку убедили, что все деньги с её счетов уходят на нужды ВСУ, сообщает телаграм-канал Baza.

83-летнюю Светлану начали разводить несколько дней назад. 2 декабря ей позвонил неизвестный мужчина, представившийся сотрудником ФСБ. Он сразу сообщил бабушке, что ей светит уголовка, так как с её счетов кто-то пытается перевести средства на финансирование ВСУ. Светлана сказала, что этого не делала, тогда «силовик» предложил женщине сотрудничать со следствием. Она согласилась.

Неделю пожилая женщина снимала деньги со своих вкладов и счетов, а также со счетов мужа и передавала их «сотрудникам ФСБ и Центробанка» во дворе своего дома. Для безопасности деньги она должна была передавать по паролю «Зима».

После очередной встречи с курьером Светлана уехала на дачу в Московской области и только там поняла, что стала жертвой мошенников.

Женщина пошла в полицию, общий ущерб составил 146 миллионов рублей.

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