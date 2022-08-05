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Пенсионер зарезал жену на глазах внука и пытался покончить с собой

Фото СУ СКР по Рязанской области

Омский пенсионер зарезал свою жену, после чего попытался покончить жизнь самоубийством на глазах 10-летнего внука, рассказали журналистам в пресс-службе СУСК РФ по Омской области.

Убийство произошло 4 августа в частном доме на улице Луначарского в Омске. Полицейскими было обнаружено тело 62-летней женщины с множественными резаными ранами. Там же был раненый ее 66-летний супруг.

«По версии следствия, около 5.00 подозреваемый в присутствии 10-летнего внука, который пытался прекратить противоправные действия деда, в ходе ссоры нанес ножом множественные ранения своей жене, после чего пытался покончить жизнь самоубийством. Подозреваемый с ножевым ранением в области шеи госпитализирован», — сказали в пресс-службе.

Ребенок выбежал на улицу и попросил о помощи соседей. На место происшествия выехали сотрудники полиции и следователи. Проведен осмотр жилища, изъят нож и другие предметы со следами крови. Причина конфликта выясняется.

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