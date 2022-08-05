Пенсионер зарезал жену на глазах внука и пытался покончить с собой

Омский пенсионер зарезал свою жену, после чего попытался покончить жизнь самоубийством на глазах 10-летнего внука, рассказали журналистам в пресс-службе СУСК РФ по Омской области.
Убийство произошло 4 августа в частном доме на улице Луначарского в Омске. Полицейскими было обнаружено тело 62-летней женщины с множественными резаными ранами. Там же был раненый ее 66-летний супруг.
Ребенок выбежал на улицу и попросил о помощи соседей. На место происшествия выехали сотрудники полиции и следователи. Проведен осмотр жилища, изъят нож и другие предметы со следами крови. Причина конфликта выясняется.