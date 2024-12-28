Пенсии россиян дополнительно увеличат уже в феврале

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков сообщил, что в феврале 2024 года будет произведено дополнительное увеличение пенсий в связи с более высокой инфляцией.
Ожидается, что в феврале пенсии будут проиндексированы до уровня фактической инфляции 2024 года.
По словам министра, в феврале пенсионеры получат пенсию с учетом нового повышения за текущий месяц, а также доплату за январь.
Котяков также отметил, что уже начались досрочные выплаты пенсий за первые дни января.
С 1 января страховые пенсии для работающих и неработающих пенсионеров увеличены на 7,3%.
Директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган ранее заявил, что инфляция в России по итогам 2024 года может составить около 9,6–9,8%.
По данным Минтруда, дополнительная индексация пенсий затронет примерно 37 миллионов человек, сообщает «Интерфакс».