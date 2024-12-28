Пенсии россиян дополнительно увеличат уже в феврале

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков сообщил, что в феврале 2024 года будет произведено дополнительное увеличение пенсий в связи с более высокой инфляцией.

«По предварительным данным, годовая инфляция складывается на несколько более высоком уровне. Законодательством предусмотрено, что в таких случаях правительство имеет специальные полномочия. После того как в середине января Росстат предоставит оценку фактической инфляции за год, будет принято решение о дополнительной индексации пенсий до этого уровня», — заявил Котяков, слова которого передала пресс-служба Минтруда в субботу.

Ожидается, что в феврале пенсии будут проиндексированы до уровня фактической инфляции 2024 года.

По словам министра, в феврале пенсионеры получат пенсию с учетом нового повышения за текущий месяц, а также доплату за январь.

Котяков также отметил, что уже начались досрочные выплаты пенсий за первые дни января.

«Они увеличены на 7,3%, как предусмотрено законом о бюджете», — добавил министр.

С 1 января страховые пенсии для работающих и неработающих пенсионеров увеличены на 7,3%.

Директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган ранее заявил, что инфляция в России по итогам 2024 года может составить около 9,6–9,8%.

По данным Минтруда, дополнительная индексация пенсий затронет примерно 37 миллионов человек, сообщает «Интерфакс».