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Пенсии и соцдоплаты: что изменится в 2025 году

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Алексей Самохин
Изображение Alex Volodsky с сайта Pixabay

Правительство РФ представило законопроект об унификации соцдоплат для неработающих пенсионеров, пишет «Парламентская газета».

Сейчас, если пенсия ниже прожиточного минимума (ПМ) региона, пенсионерам доплачивают либо из федерального, либо из регионального бюджета, в зависимости от разницы в ПМ. В случае принятия закона назначение всех доплат сосредоточится в Социальном фонде России (СФР), что упростит процедуру.

По данным Минтруда, 6,3 миллиона человек получают пенсию ниже ПМ того региона, где они живут. Таким неработающим пенсионерам положена специальная социальная доплата.

В 52 регионах и Байконуре федеральные доплаты получают 3,083 млн человек, региональные доплаты — 3,217 млн человек. По словам главы кабмина Михаила Мишустина, пенсионерам не потребуется подавать заявления о переводе, так как все произойдет в беззаявительном порядке, а выплаты начнут поступать автоматически.

Новый законопроект, исключающий дублирование функций региональных и федеральных органов, планируется ввести с 1 января 2026 года.

Пенсии военных и силовиков

С 1 января 2025 года при расчете пенсий силовикам будут учитывать 89,83% денежного довольствия. Соответствующий закон подписал Президент России Владимир Путин 26 октября, отмечает «Парламентская газета».

Согласно изменениям, размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии лицам, проходившим военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, Росгвардии и других силовых структурах, будет составлять 89,83% от размера такого денежного довольствия. До этого было 89,32%.

Какие будут пенсии в 2025 году?

С 1 января 2025 года пенсии в России будут проиндексированы на 7,3% — на уровне прогнозируемой инфляции, пишут «Известия». Средний размер страховой пенсии к концу года составит 24,1 тысячи рублей, согласно проекту бюджета Социального фонда России (СФР). Впервые с 2016 года к индексации вернутся выплаты для работающих пенсионеров. Размер доначисления для них составит не менее 1,3 тысячи рублей, и расчет будет проводиться автоматически с учетом пропущенных повышений.

По данным СФР на 2024 год, средняя пенсия по старости у неработающих пенсионеров составляет 23,4 тыс. рублей, у работающих — 18,6 тыс. рублей. Разница вызвана отсутствием индексации с 2016 года, но перерасчет должен ее уменьшить, отметила вице-премьер Татьяна Голикова.

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