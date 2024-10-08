Педофил три года насиловал дочь сожительницы в Татарстане

В городе Нурлат (республика Татарстан) по подозрению в изнасиловании маленькой девочки задержан 40-летний местный житель, сообщает KazanFirst.

По данным СМИ, сексуальное насилие в отношении дочери своей сожительницы задержанный совершал в течение трёх лет — с марта 2021 по январь 2024 года. В момент первого изнасилования ребёнку было всего 5 лет.

Журналисты пишут, что девочка сама рассказала матери об изнасилованиях. В этот момент мужчина уже не жил с женщиной.

Возбуждено уголовное дело, задержанный сознался.