Вторник, 8 октября, 2024

Педофил три года насиловал дочь сожительницы в Татарстане

Автор: Алексей Самохин

Опубликовано

Image by Nino Carè from Pixabay

В городе Нурлат (республика Татарстан) по подозрению в изнасиловании маленькой девочки задержан 40-летний местный житель, сообщает KazanFirst.

По данным СМИ, сексуальное насилие в отношении дочери своей сожительницы задержанный совершал в течение трёх лет — с марта 2021 по январь 2024 года. В момент первого изнасилования ребёнку было всего 5 лет. 

Журналисты пишут, что девочка сама рассказала матери об изнасилованиях. В этот момент мужчина уже не жил с женщиной. 

Возбуждено уголовное дело, задержанный сознался. 

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