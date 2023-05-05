Педофил получил 18 лет колонии строгого режима

В Саратовской области суд признал 27-летнего мужчину виновным в двух изнасилованиях, 11 эпизодах иных сексуальных действий, а также в развратных действиях, сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

В 2021 году саратовец с помощью интернета неоднократно совершал развратные действия в отношении двух несовершеннолетних девочек из других регионов. О случившемся брат одной из жертв рассказал матери, которая обратилась к правоохранителям.

Во время расследования всплыли другие преступления педофила. С апреля 2014 по март 2022 года он совершал изнасилования и насильственные действия сексуального характера в отношении двух двоюродных малолетних сестёр и двух малолетних дочерей сожителя матери в городе Вольске.

Психологи смогли установить контакт с потерпевшими и собрать необходимые доказательства вины педофила.

Суд признал мужчину виновным и назначил 18 лет колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 2 года.