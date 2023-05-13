Павел Супрун проверил ход ремонта дорог в Рязани и районах области

Глава Минтранса Рязанской области Павел Супрун в субботу, 13 мая, проверил ход выполнения ремонта дорог в муниципальных образованиях региона.

Первым пунктом рабочей поездки стал Ряжский район. По ул. Большая в с. Поплевино подрядчик выполнил устройство щебёночного покрытия из двух видов щебня. По ул. Луговая в Ряжске заменили дорожное покрытие. Павел Супрун отметил ряд недостатков по санитарному состоянию на объекте и поручил устранить их в кратчайшие сроки. Результат выполненного ремонта министр оценит лично 1 июня во время приёмки объекта.

Следующим пунктом проверки стало с. Киселево Старожиловского района. Подрядчик приводит к нормативу участок дороги от здания церкви до дома № 32. Протяженность объекта 930 м. Срок окончания ремонта по контракту 1 июня.

Затем министр посетил Ухоловский район. Здесь в этом году отремонтировали дорожное покрытие по ул. Заречная, Вокзальная, Свободы и подъезд к кладбищу в селе Ольхи. Работы на всех 4 объектах завершены в контрактные сроки. Общая протяженность обновленных участков составила 2,76 км. Павел Супрун отметил эффективность совместной работы муниципалитета с населением в части наведения санитарного порядка на прилегающей к объектам ремонта территории.

Завершающим пунктом рабочей поездки министра стала Северная окружная дорога в Рязани. Работы на объекте идут по графику. Продолжается устройство ливневой канализации и щебеночного основания дороги. С 18 мая приступят к укладке нижнего слоя асфальтобетона на расширяемой стороне проезжей части. Работы на объекте ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».