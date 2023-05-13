Суббота, 13 мая, 2023
На главнуюНовости Рязани

Павел Супрун проверил ход ремонта дорог в Рязани и районах области

7info
Фото: Минтранс Рязанской области

Глава Минтранса Рязанской области Павел Супрун в субботу, 13 мая, проверил ход выполнения ремонта дорог в муниципальных образованиях региона.

Первым пунктом рабочей поездки стал Ряжский район. По ул. Большая в с. Поплевино подрядчик выполнил устройство щебёночного покрытия из двух видов щебня. По ул. Луговая в Ряжске заменили дорожное покрытие. Павел Супрун отметил ряд недостатков по санитарному состоянию на объекте и поручил устранить их в кратчайшие сроки. Результат выполненного ремонта министр оценит лично 1 июня во время приёмки объекта.

Следующим пунктом проверки стало с. Киселево Старожиловского района. Подрядчик приводит к нормативу участок дороги от здания церкви до дома № 32. Протяженность объекта 930 м. Срок окончания ремонта по контракту 1 июня.

Затем министр посетил Ухоловский район. Здесь в этом году отремонтировали дорожное покрытие по ул. Заречная, Вокзальная, Свободы и подъезд к кладбищу в селе Ольхи. Работы на всех 4 объектах завершены в контрактные сроки. Общая протяженность обновленных участков составила 2,76 км. Павел Супрун отметил эффективность совместной работы муниципалитета с населением в части наведения санитарного порядка на прилегающей к объектам ремонта территории.

Завершающим пунктом рабочей поездки министра стала Северная окружная дорога в Рязани. Работы на объекте идут по графику. Продолжается устройство ливневой канализации и щебеночного основания дороги. С 18 мая приступят к укладке нижнего слоя асфальтобетона на расширяемой стороне проезжей части. Работы на объекте ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Павел Супрун проверил ход ремонта дорог в Рязани и районах области
Павел Супрун проверил ход ремонта дорог в Рязани и районах области
Павел Супрун проверил ход ремонта дорог в Рязани и районах области
Фото: Минтранс Рязанской области

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

У гипермаркета «Глобус» в Рязани произошло массовое ДТП вечером 13 мая

Столкнулись три легковых автомобиля. Подробности неизвестны.

Рабочий погиб при обрушении перекрытий в Большом Черкасском переулке

При проведении ремонтно-восстановительных работ на объекте в Большом Черкасском переулке обрушились перекрытия.

В Рязани начали ремонт здания для расширения технопарка в бывшем училище связи

В обновлённом корпусе на площади 2800 кв м разместятся новые резиденты — малый и средний бизнес

14 мая в Рязанской области прогнозируют небольшой дождь и +19 градусов днём

В ночное время преимущественно не будет осадков. Днем возможен небольшой дождь в отдельных районах.

Дагестан 2023: во сколько обойдётся путешествие и о чём важно знать?

7info вместе с туристическим агентством МК-Тревел продолжает рассказывать читателям о самых интересных туристических направлениях этого сезона. В наших материалах мы часто обращаемся именно к направлениям отечественным. Ведь сейчас путешествия по стране становятся крайне популярными, а туристический потенциал России при этом — необычно высок. Буквально недавно особой популярностью...

Минздрав исключил ряд заболеваний из перечня противопоказаний для получения соцосблуживания

Ряд инфекционных заболеваний, например, таких, как туберкулёз, остались в перечне противопоказаний.

Трёхлетний ребёнок выпал из окна на седьмом этаже в Новой Москве

Ребёнок находился в квартире с отцом, мужчина оставил сына на непродолжительное время без присмотра.

Момент падения вертолёта в Брянской области попал на видео

На одной из записей видно, что во время полёта в вертолёте происходит взрыв.

Автомобиль сбил ребёнка на пешеходном переходе в Москве

На улице Рудневка в столице 33-летний водитель автомобиля «Шкода» сбил ребёнка, сообщила прокуратура Москвы.

ФК «Рязань» проиграл с разгромным счётом клубу «Салют Белгород»

Игра для «горожан» была домашней, но из-за проблем со стадионом проходила не в Рязани, а в Коломне.

В Волгограде трое грабителей избили покупателя за замечание

На юге Волгограда трое неизвестных жестоко избили покупателя рядом с магазином «Покупочка» на улице Вучетича, пишет V1.RU. По словам очевидцев, злоумышленники воровали товар и накинулись на покупателя, который сделал им замечание. Жертву били лупили по лицу и телу руками, ногами и даже молотком по коленным чашечкам. «Шайка отморозков даже...

Названы самые вымирающие районы Костромской области

Журналисты портала «Kostroma.Today» перечислили самые вымирающие районы Костромской области. Согласно информации Костромастата в трех районах смертность превысила рождаемость в пять раз. Речь идет о Кологривском, Парфеньевском и Шарьинском районах. Кроме того, рост числа умерших наблюдается и в Пыщугском районе. Всего же за первые три месяца года смертность в области превысила...
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации