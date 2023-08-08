Павел Малков: «Задача – чтобы у каждого без исключения ребенка был доступ к интернету»

Павел Малков проконтролировал наличие доступа к интернету у детей-инвалидов.

По поручению губернатора минсоцзащиты региона провело мониторинг наличия доступа к интернету у детей-инвалидов. Министр Наталья Суворова на заседании правительства 8 августа сообщила, что из 4,2 тысяч детей с инвалидностью, проживающих в регионе, интернет отсутствует у 361 ребенка.

Суворова отметила, что вопрос решается в индивидуальном порядке совместно с минцифры и операторами связи. Так, до конца недели ещё по 61 адресу будет подведен доступ.